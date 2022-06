Papa Francesco si dimette? Ipotesi blande su una battuta e non solo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ma davvero Papa Francesco si dimette dal suo pontificato sulle orme di Papa Benedetto XVI? La presunta notizia sta circolando da ore ma, in realtà, non fa riferimento ad alcuna fonte ufficiale. Semmai, si tratterebbe di voci messe in circolazione sulla base di una battuta dello stesso Bergoglio e anche su presunti segnali provenienti da determinate azioni compiute dal Santo Padre. Meglio dunque chiarire la vera natura degli indizi, anche per chiarire che nessun cambiamento è previsto presso la Santa Sede in Vaticano. La battuta di Bergoglio Si parte dall’analisi di una semplicissima e ironica battuta che sarebbe stata pronunciata da Papa Francesco, a porte chiuse, insieme ad alcuni suoi collaboratori. Tutti sanno che il Santo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ma davverosidal suo pontificato sulle orme diBenedetto XVI? La presunta notizia sta circolando da ore ma, in realtà, non fa riferimento ad alcuna fonte ufficiale. Semmai, si tratterebbe di voci messe in circolazione sulla base di unadello stesso Bergoglio e anche su presunti segnali provenienti da determinate azioni compiute dal Santo Padre. Meglio dunque chiarire la vera natura degli indizi, anche per chiarire che nessun cambiamento è previsto presso la Santa Sede in Vaticano. Ladi Bergoglio Si parte dall’analisi di una semplicissima e ironicache sarebbe stata pronunciata da, a porte chiuse, insieme ad alcuni suoi collaboratori. Tutti sanno che il Santo ...

