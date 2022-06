Napoli, far west in via Foria: scontro a fuoco tra rapinatori e polizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora un episodio di cronaca nel centro storico di Napoli. Episodi che, come accade sempre più di frequente, coinvolgono dei minorenni. Tre ragazzi, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, sono stati arrestati dalla polizia dopo una tentata rapina in un supermercato della zona. Una pattuglia dei Falchi ha intercettato i tre minori mentre erano L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora un episodio di cronaca nel centro storico di. Episodi che, come accade sempre più di frequente, coinvolgono dei minorenni. Tre ragazzi, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, sono stati arrestati dalladopo una tentata rapina in un supermercato della zona. Una pattuglia dei Falchi ha intercettato i tre minori mentre erano L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

FeleMattia : @mirkocalemme Nessun riassunto poteva essere migliore. Il pubblico ludibrio populista del 'vedete, è colpa sua' è u… - Montella91 : Provocazione: ma vendere #Bastoni (per quanto possa far male) a 70 mln e andare a prendere #Koulibaly (in scadenza)… - sassyagron : RT @RaffoSarnataro: Se Mertens e Koulibaly vanno via, bisogna continuare a voler bene a entrambi e a ringraziarli, pur continuando a fare i… - RubentusStyle : RT @RubentusStyle: Io mi limito ad interessarmi degli acquisti e dei rinnovi che ufficializza il @sscnapoli Le voci di mercato servono a f… - FracapN : Per un amico, ma la digos di Verona sta ancora indagando per lo striscione di Verona che inneggiava le coordinate p… -