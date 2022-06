(Di mercoledì 8 giugno 2022) Radeè un giocatore fondamentale per Stefano Pioli. L’uomo giusto per tutte le stagioni. Per il nazionale bosniaco non è...

Advertising

sportli26181512 : Milan, Krunic attende segnali: Rade Krunic è un giocatore fondamentale per Stefano Pioli. L’uomo giusto per tutte l… - Rossonero__1899 : RT @AConan_Doyle: Rade Krunic rimarrà al Milan con probabile prolungamento del contratto - antopet27 : Ecco ora pensate cosa potrebbe fare #Pioli con una rosa del genere. Chiudo ricordandovi che quest'anno abbiamo vist… - Danyinter91 : RT @ElTrattore: La Serie A è stata vinta dall'AC Milan di Stefano Pioli, Tonali, Calabria, Saelamakers, Kaululu, Bennancer, Krunic e voi mi… - ElTrattore : La Serie A è stata vinta dall'AC Milan di Stefano Pioli, Tonali, Calabria, Saelamakers, Kaululu, Bennancer, Krunic… -

Pianeta Milan

Commenta per primo Radeè un giocatore fondamentale per Stefano Pioli. L'uomo giusto per tutte le stagioni. Per il nazionale bosniaco non è da escludere un prolungamento fino al 2026.E credo che Pioli voglia un trequartista o un calciatore diverso in quel ruolo rispetto agli adattati Kessié e. Zaniolo altroverebbe l'ambiente ideale anche per maturare come ... Milan, Krunic si è sposato: le foto pubblicate su Instagram dalla moglie Rade Krunic è un giocatore fondamentale per Stefano Pioli. L’uomo giusto per tutte le stagioni. Per il nazionale bosniaco non è da escludere un prolungamento fino al 2026.come già avvenuto nel rush finale del campionato appena concluso dove al posto suo hanno giocato Kessié o Krunic. La redazione di Notizie Milan - giovane, dinamica e indipendente - vive il mondo ...