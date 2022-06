Matthew McConaughey, il discorso contro le armi e quelle scarpe verdi che fanno riflettere (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'attore Matthew McConaughey , nativo di Uvalde, ha perorato la causa di una stretta sulle armi (di cui anche lui è detentore) dal podio della sala briefing della Casa Bianca . McConaughey ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'attore, nativo di Uvalde, ha perorato la causa di una stretta sulle(di cui anche lui è detentore) dal podio della sala briefing della Casa Bianca .ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Matthew McConaughey alla Casa Bianca per chiedere una stretta sulle armi. L'attore è nato a Uvalde, cittadina teatr… - ilpost : Il discorso dell’attore Matthew McConaughey sulla strage di Uvalde, alla Casa Bianca - PAOLANURNBERG : Watch this. La rabbia di McConaughey alla Casa Bianca, l'attore mostra le scarpe della bimba uccisa a Uvalde - zazoomblog : Matthew McConaughey dal palco della Casa Bianca mostra le Converse verdi di una giovane vittima della sparatoria di… - repubblica : Le Converse verdi di una vittima di Uvalde. La provocazione di Matthew McConaughey alla Casa Bianca per una legge b… -