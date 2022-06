Ma davvero ci serve un altro Joker di Todd Phillips? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il regista sui social annuncia che si farà il secondo film dedicato al clown di Gotham City, ma forse è qualcosa di cui possiamo anche fare a meno Leggi su wired (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il regista sui social annuncia che si farà il secondo film dedicato al clown di Gotham City, ma forse è qualcosa di cui possiamo anche fare a meno

Advertising

mazzettam : @bizzarri_paolo @andrea_pertici usi parole che non conosci e l'effetto e davvero esilarante, un condannato in via d… - donato_vincenzi : @kkvignarca @_Nico_Piro_ @CucchiRiccardo @Giulio_Pavani @CaroliFiorenzo @gianluca_bona @beretta_g @rossmiccio… - sareex19 : Ho scoperto che mi serve davvero poco per essere contenta di me stessa: oggi mi sono allenata, ho cucinato sporcand… - Ivan_milanista : @SimoneCristao @TeofiloSteven @russ_mario1 @mrtndr25 @LucaNunziata2 Anche quello che sta andando in onda adesso dir… - Traiano73 : RT @jennaro69: @PaoloGentiloni Vaccinati per davvero invece di sostenere l'inoculo solo per gli italiani. Oppure il vaccino non serve a una… -