Il sottosegretario Costa | “Spendere in sanità è un investimento per il futuro”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Luca Capacchione Se la pandemia pare sia ormai alle spalle, non lo sono i problemi quotidiani che attanagliano laa livello locale e nazionale. Nuovi investimenti efficaci ed efficienti, qualità superiore nel reclutamento del personale e di uso corretto del PNRR da parte del Governo e degli enti locali sono stati l’oggetto dell’intervista – in esclusiva per Cronache – aldel Ministero della Salute, on. Andrea. Nel sud Italia, in particolare nel territorio salernitano, sono noti e purtroppo recenti i casi di mala. Forse dovuti al problema di competenze dato dalla riforma del titolo quinto, forse dati da una mancanza di pragmaticità. Fatto sta che troppo spesso a Salerno e provincia siamo costretti a raccontare di morti in pronto soccorso. Il Governo, e in generale il Parlamento, ...