Ha ucciso la ex poi ha sparato all'attuale compagna e si è tolto la vita (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Una 42enne di origine croata, Lidia Miljkovic, è stata uccisa oggi nella periferia di Vicenza a colpi di arma da fuoco dell'ex compagno. L'uomo è stato trovato morto poco dopo dentro ad una automobile, in una piazzola di sosta della tangenziale. Accanto al suo cadavere gli agenti hanno rinvenuto anche un altro corpo, presumibilmente di un'altra donna con cui l'uomo aveva una relazione sentimentale. Secondo quando si apprende l'omicidio sarebbe avvenuto per strada mentre la donna si trovava ancora in auto dopo aver accompagnato a scuola i due figli. Dopo l'esplosione dei primi colpi la donna sarebbe uscita dalla macchina per tentare la fuga ma qui sarebbe stata raggiunta da diversi altri colpi di arma da fuoco. Una raffica di proiettili che non le hanno lasciato scampo. L'assasino è poi fuggito a bordo di una autovettura facendo immeditamente scattare le ...

