Gli attacchi malware per MacOS: scivolano tra le crepe (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo specialista della sicurezza di Apple Patrick Wardle, ha detto ai partecipanti alla RSA Conference 2022, che alcuni dei peggiori difetti di sicurezza nel sistema operativo MacOS provengono da bit di codice trascurati Patrick Wardle, fondatore della Objective-See Foundation, è un importante ricercatore di sicurezza iOS e MacOS, ha parlato lunedì delle minacce MacOS alla RSA Conference 2022 di San Francisco. Wardle, ha detto ai partecipanti che spesso le vulnerabilità di cui gli aggressori hanno bisogno per compromettere i Mac, non derivano da app instancabili e codice di reverse engineering, ma piuttosto dal semplice lavoro nei punti ciechi del gigante della tecnologia. Per illustrare il suo punto, Wardle ha indicato due vulnerabilità, CVE-2021-30657 e CVE-2021-30853, che non si basavano entrambe su vulnerabilità del software ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo specialista della sicurezza di Apple Patrick Wardle, ha detto ai partecipanti alla RSA Conference 2022, che alcuni dei peggiori difetti di sicurezza nel sistema operativoprovengono da bit di codice trascurati Patrick Wardle, fondatore della Objective-See Foundation, è un importante ricercatore di sicurezza iOS e, ha parlato lunedì delle minaccealla RSA Conference 2022 di San Francisco. Wardle, ha detto ai partecipanti che spesso le vulnerabilità di cui gli aggressori hanno bisogno per compromettere i Mac, non derivano da app instancabili e codice di reverse engineering, ma piuttosto dal semplice lavoro nei punti ciechi del gigante della tecnologia. Per illustrare il suo punto, Wardle ha indicato due vulnerabilità, CVE-2021-30657 e CVE-2021-30853, che non si basavano entrambe su vulnerabilità del software ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una bambina suona il flauto in piazza per raccogliere fondi da destinare ai soldati impegnati a difendere… - GiovaQuez : Per Fazolo e Grimaldi la colpa del blocco del grano è degli Ucraini che hanno minato il mare. Grimaldi sottolinea c… - GaetanoBellino : RT @Marco_dreams: Salvini a processo anche per le offese a Carola Rackete: “Frasi inerenti a un discorso politico”. Non è un’attenuante, è… - margherita27117 : RT @Marco_dreams: Salvini a processo anche per le offese a Carola Rackete: “Frasi inerenti a un discorso politico”. Non è un’attenuante, è… - MarcoZaccarel15 : Mi vuoi aiutare a fermare gli attacchi informatici @Potus @BorisJohnson io vittima di gente senza scrupoli disturba… -