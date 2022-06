De Ligt ko con l' Olanda | Juve in ansia Belgio | sei gol alla Polonia!

Pubblicità

albizup : @_IlBoris Botman con 22 anni non è un certezza, tra l'altro. Basta vedere il percorso di De Ligt per capire che sar… - davideroberti_ : @FreeEren_ @Gianpaolo_5 Danilo regista anche Allegri, Kulu punta anche Allegri, Rabiot esterno sinistro, McKennie “… - Nicola85925583 : @Pasky973 Mi ricorda tanto Thuram e con De Ligt insieme ti permetterebbe di alzare la difesa un bel po di metri - jackcalvarosie : @Nicoz861 Forse non ti è chiara una cosa: i centrali saranno De Ligt e (nuovo acquisto) con Bonucci e Gatti prime r… - TUTTOJUVE_COM : Corsport - De Ligt-Juve, rinnovo possibile ma con l'abbassamento della clausola rescissoria -

Vuoti che andranno colmatil'arrivo di elementi in grado di elevare il tasso tecnico della sua squadra, che possano essere per anni delle colonne della Juventus e aiutarla a vincere sia in Italia ......conferme dall'Inghilterra sulla forte volontà del Chelsea di rinforzare la difesa per la prossima stagioneun super colpo dalla Serie A. Il profilo più gradito resta quel Matthijs Deche in ...Oggi il Corriere dello Sport ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa Juventus. Nella prima pagina dell’edizione di oggi, il quotidiano romano ha titolato così: “”Allegri trema. De Ligt sotto ...Le big inglesi spaventano la Juventus per Matthijs de Ligt: lo assicura Il Corriere dello Sport, evidenziando l'interesse di Chelsea, Liverpool e Manchester United per il difensore olandese.