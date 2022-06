Criterium del Delfinato | Filippo Ganna è sempre il più forte di tutti a cronometro

Pubblicità

MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: Wout van Aert è ??????????????????????! ????????? Vince anche la 5a tappa del Delfinato e aggiorna la statistica pazzesca che lo vede… - momokawa6 : RT @Eurosport_IT: Wout van Aert è ??????????????????????! ????????? Vince anche la 5a tappa del Delfinato e aggiorna la statistica pazzesca che lo vede… - Eurosport_IT : Wout van Aert è ??????????????????????! ????????? Vince anche la 5a tappa del Delfinato e aggiorna la statistica pazzesca che lo… - bikenewsPhoto : RT @ACCPI1946: Il campione del mondo Filippo #Ganna si impone nella cronometro del Criterium del Delfinato ???? #dauphiné #ciclismo #ciclismo… - Giulia_DeMaio : RT @ACCPI1946: Il campione del mondo Filippo #Ganna si impone nella cronometro del Criterium del Delfinato ???? #dauphiné #ciclismo #ciclismo… -

O./Aurélien Vialatte - Luca Bettini/SprintCyclingAgency©2022 - Forse sarà stata la rabbia accumulata negli ultimi giorni, fatto sta che Wout Van Aert ha dominato la volata della quinta tappa...Dopo una trentina di chilometri trovano invece il via liberaplotone Fabien Doubey (Total), Jan Bakelants (Intermarché Wanty - Gobert Materiaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels - KTM), presto ...Ancora un ennesimo risultato di rilievo per la “Raffaello Motto“: al Criterium Giovanile di ginnastica artistica disputato nel fine settimana a Fermo (i campionati Assoluti degli Allievi di quinto liv ...La puntata di Velò andata in onda ieri sera su TvSei è stata particolarmente interessante, si è parlato di Criterium del Delfinato e Adriatica Ionica Race con Luciano Rabottini, Riccardo Magrini, Anto ...