Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick e Lewis Hamilton lavorano a un film sulla Formula 1 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brad Pitt si unisce al regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, e a Lewis Hamilton per lavorare ad un nuovo film, al momento senza titolo, incentrato sul mondo della Formula 1. Apple Original films distribuirà il film in uscita con Brad Pitt sulle corse di Formula 1: Joseph Kosinski, che ha appena guidato Top Gun: Maverick verso il successo planetario, dirigerà la pellicola, ancora senza titolo, che sarà prodotta da Jerry Bruckheimer e dal sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton. Nel film Pitt interpreta un pilota che esce dalla pensione per tornare a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022)si unisce aldi Top Gun:, Joseph Kosinski, e aper lavorare ad un nuovo, al momento senza titolo, incentrato sul mondo della1. Apple Originals distribuirà ilin uscita consulle corse di1: Joseph Kosinski, che ha appena guidato Top Gun:verso il successo planetario, dirigerà la pellicola, ancora senza titolo, che sarà prodotta da Jerry Bruckheimer e dal sette volte campione di. Nelinterpreta un pilota che esce dalla pensione per tornare a ...

Advertising

FrancoScarsell2 : Dopo la saga giudiziaria Depp-Amber se ne apre un’altra che rischia di essere ancora più clamorosa.Quella tra Brad… - SalaLettura : RT @Cuorematto018: La donna è il riflesso del suo uomo. Se la ami fino quasi ad impazzire, lei impazzirà per te! ~ Brad Pitt, Lettera ad… - vaiaseguirmi : In che senso dopo Johnny Depp e Amber Heard ora anche Brad Pitt Angelina Jolie? Mi spiegate che cazzo succede ultimamente? - neapel6774 : Brad Pitt che oggi ha venduto la sua villa in Francia ad un oligarca russo....Parliamone.... - Gimbo_67 : RT @Cuorematto018: La donna è il riflesso del suo uomo. Se la ami fino quasi ad impazzire, lei impazzirà per te! ~ Brad Pitt, Lettera ad… -