Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: Access Prime Time e Preserale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 7 Giugno per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime Time e in quella Preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. Ascolti TV ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 7per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: Access Prime Time e Preserale - Giusy12053168 : RT @_maridl: #TIENIMISTANOTTE HA SUPERATO I 4 MILIONI DI ASCOLTI SU SPOTIFY!???? +111.535 ascolti ieri! ???? ????continuiamo ad acquistarla e a… - ColucciLc : RT @sportli26181512: #Media #Notizie La nuova Italia piace in tv: 6,4 mln di spettatori: L’Italia prosegue con la fase a gironi della nuova… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time -