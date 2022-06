Anthony Hopkins reciterà nel film Rebel Moon di Zack Snyder (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'attore Anthony Hopkins sarà uno dei protagonisti del fil Rebel Moon, il progetto sci-fi che è diretto dal regista Zack Snyder. L'attore premio Oscar Anthony Hopkins è entrato a far parte del film sci-fi Rebel Moon. L'ambizioso progetto prodotto per Netflix sarà diretto da Zack Snyder, coinvolto anche come produttore tramite la sua Stone Quarry Productions. Il film Rebel Moon è stato inizialmente ideato da Zack Snyder per far parte della saga di Star Wars. Il filmmaker ha poi proseguito con lo sviluppo del progetto in modo indipendente, pensando alla creazione di un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'attoresarà uno dei protagonisti del fil, il progetto sci-fi che è diretto dal regista. L'attore premio Oscarè entrato a far parte delsci-fi. L'ambizioso progetto prodotto per Netflix sarà diretto da, coinvolto anche come produttore tramite la sua Stone Quarry Productions. Ilè stato inizialmente ideato daper far parte della saga di Star Wars. Ilmaker ha poi proseguito con lo sviluppo del progetto in modo indipendente, pensando alla creazione di un ...

