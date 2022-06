Alexandre Diop autobiografico e la vita nel ghetto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un concerto eterogeneo racconta di personaggi mitici ma anche reali alla ricerca della propria redenzione. Una narrazione profondamente legata alla storia autobiografica di Alexandre Diop (1995, Parigi) nato da madre francese e padre senegalese e cresciuto a Parigi. L’artista dall’8 giugno al 19 settembre porta in scena La Symphonie du ghetto: Volume One. Natural Born Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un concerto eterogeneo racconta di personaggi mitici ma anche reali alla ricerca della propria redenzione. Una narrazione profondamente legata alla storia autobiografica di(1995, Parigi) nato da madre francese e padre senegalese e cresciuto a Parigi. L’artista dall’8 giugno al 19 settembre porta in scena La Symphonie du: Volume One. Natural Born

