Vaticano | utili dimezzati | 2021 nero per lo Ior

(Di martedì 7 giugno 2022) Città del– Per il decimo anno consecutivo, l’Istituto per le Opere di Religione (Ior) pubblica il suo Rapporto Annuale contenente il Bilancio d’Esercizioredatto conformemente ai principi contabili internazionali IAS-IFRS. Glinetti sono 18,1 milioni di euro. In crescita (+15%) il margine di interesse, (+22%) commissioni nette, (+4%) di masse gestite. Tale bilancio, fa sapere lo Ior, ha ottenuto una relazione “senza rilievi” dalla società di revisione contabile Mazars Italia spa e, in data 26 aprile 2022, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto e, come da Statuto, trasmesso alla Commissione Cardinalizia. La Commissione Cardinalizia, “presa conoscenza della solidità dei dati finanziari del Bilancio d’esercizioe fatte salve le esigenze di ...