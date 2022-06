Ultime Notizie – Caricabatterie universale per smartphone e tablet, Ue raggiunge accordo (Di martedì 7 giugno 2022) L’Ue ha raggiunto l’accordo sul Caricabatterie universale. A trovare l’intesa sulla direttiva sul caricatore unico per telefonini, tablet e altri apparecchi elettronici (in pratica la revisione della direttiva sugli equipaggiamenti radiofonici) sono sati i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo comunica la commissione Imco, via social. Disponendo di una porta Usb standard per tutti i device, gli utenti non saranno obbligati a comprare un nuovo caricatore per ogni nuovo apparecchio acquistato, come accade ora, cosa che moltiplica la quantità di rifiuti elettronici che viene prodotta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) L’Ue ha raggiunto l’sul. A trovare l’intesa sulla direttiva sul caricatore unico per telefonini,e altri apparecchi elettronici (in pratica la revisione della direttiva sugli equipaggiamenti radiofonici) sono sati i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo comunica la commissione Imco, via social. Disponendo di una porta Usb standard per tutti i device, gli utenti non saranno obbligati a comprare un nuovo caricatore per ogni nuovo apparecchio acquistato, come accade ora, cosa che moltiplica la quantità di rifiuti elettronici che viene prodotta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - KersevanRoberto : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 7 Giugno 2022 Versione UltraHD: - VesuvioLive : Melanoma, una terapia riduce le recidive: Ascierto tra gli autori dello studio mondiale -