Ucraina, Conte “Contributo per pace non mette in discussione atlantismo” (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A tre mesi dall'inizio della guerra bisogna cominciare a chiedersi non più come siamo entrati in guerra ma come uscirne”. Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a diMatedì su La7. “Il fatto che stiamo dando un Contributo su una modalità di uscita da questa guerra – ha aggiunto Conte – non significa mettere in discussione la collocazione euro-atlantica dell'Italia. Io e il M5s siamo quelli che hanno dato una condanna ferma alla Russia, di Putin e della sua aggressione. Abbiamo detto anche assolutamente si sugli aiuti all'Ucraina, però oggi mi sembra che la questione non sia più questa: gli Usa hanno deliberato 40 miliardi di dollari di aiuti ulteriori all'Ucraina, la Gran Bretagna ha confermato che manderà ulteriori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A tre mesi dall'inizio della guerra bisogna cominciare a chiedersi non più come siamo entrati in guerra ma come uscirne”. Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe, a diMatedì su La7. “Il fatto che stiamo dando unsu una modalità di uscita da questa guerra – ha aggiunto– non significare inla collocazione euro-atlantica dell'Italia. Io e il M5s siamo quelli che hanno dato una condanna ferma alla Russia, di Putin e della sua aggressione. Abbiamo detto anche assolutamente si sugli aiuti all', però oggi mi sembra che la questione non sia più questa: gli Usa hanno deliberato 40 miliardi di dollari di aiuti ulteriori all', la Gran Bretagna ha confermato che manderà ulteriori ...

