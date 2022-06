Sei sorelle | anticipazioni puntata 7 giugno 2022

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 giugno 2022) Divenuto nel breve tempo uno dei serial più seguiti e apprezzati nel panorama televisivo di genere, Seiha catturato i cuori e l’interesse di un numero sempre più crescente di fan. Così come, di pari passo, sono cresciute le curiosità sudella. Ma di che cosa tratta questa novela? Ci sono i protagonisti? E che cosa succederà nell’episodio di oggi 7? Andiamo a vedere cosa ci aspetta dellaodierna, in onda oggi per la gioia di tutti gli appassionati di Sei. Seidi oggi Seiè la soap opera spagnola che sta facendo davvero compagnia nei mesi estivi al pubblico di Raiuno. In onda dal 30 maggio ...