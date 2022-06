Referendum: Salvini, clima censura che è vergogna internazionale (Di martedì 7 giugno 2022) La Rai e altri giornali stanno nascondendo i Referendum. Si sta senza mascherine alle feste per il Milan ed ai concerti di Vasco Rossi, ma se vai al seggio per votare i Referendum devi avere la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) La Rai e altri giornali stanno nascondendo i. Si sta senza mascherine alle feste per il Milan ed ai concerti di Vasco Rossi, ma se vai al seggio per votare idevi avere la ...

fattoquotidiano : Referendum giustizia, Salvini: “Spacciatori liberi se vince il sì? Per reati gravi la custodia resta”. Ma è falso:… - LegaSalvini : REFERENDUM GIUSTIZIA, MATTEO #SALVINI: 'C'È UN MURO DI SILENZIO E OMERTÀ' Il leader della Lega: 'Attendo segnale d… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - Open_gol : Il leader della Lega: dopo il voto e il referendum continuerò in nome della pace - ultimora_pol : #Italia Matteo #Salvini: 'La Rai e altri giornali stanno nascondendo i referendum. Si sta senza mascherine alle fes… -