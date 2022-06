Mercato Monza | Cragno in porta e rinforzo dalla Sampdoria

Advertising

AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - XTCSabre : @FootballAndDre1 Eh..Sensi era uno dei “problemi”.forse anche lui prenderà un bonus per accettare Monza..questi bon… - CalcioOggi : Calciomercato: Sirigu a un passo dal Napoli, il Monza su Destro - Toro News - YBah96 : RT @Maicuntent1986: Silenzio sul mercato del monza da parte dei monzesi mascherati da milanisti... Siete solo dei maiali - YBah96 : RT @saIva___: «Napoli sempre più vicino a Ostigard, operazione da 3 milioni più bonus. Deulofeu gradisce destinazione ma l’Udinese vuole 20… -

Il club neo promosso punta a fare undi peso Sky Sport nella giornata di oggi ha parlato delneopromosso e delle sue ambizioni di. Il club brianzolo giocherà in Serie A la prossima stagione ed è in cerca rinforzi in attacco. Uno dei nomi più graditi dl club di Silvio Berlusconi ...- Sulle ali dell'entusiasmo dopo la prima storica promozione in Serie A, ilsogna in grande. Adriano Galliani è pronto ad undi alto livello per regalare alla città ...Il Monza che verrà avrà un volto decisamente diverso rispetto a quello che ha ottenuto la promozione in Serie A. E lo avrà anche in attacco. Dove potrebbe arrivare Pinamonti. L’attaccante è di proprie ...(TUTTO mercato WEB) Su di lui, riporta Sky Sport, ha però messo subito gli occhi il Monza di Berlusconi e Galliani. l club ha avviato una trattativa con i nerazzurri per portare l'attaccante alla ...