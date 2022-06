L'Ue ha raggiunto l'accordo sul caricabatterie universale (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - A un mese dal primo via libera del Parlamento europeo sulla revisione della Direttiva sulle apparecchiature radio, la 2014/53, il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. La direttiva, punto di arrivo di un percorso lungo 10 anni, propone un unico caricatore, di forma Usb-C, per cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altri dispositivi elettronici. Viene inoltre armonizzata la velocità di ricarica per i dispositivi che supportano la ricarica rapida, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi alla stessa velocità con qualsiasi caricabatterie compatibile. I consumatori non saranno più costretti ad acquistare un caricabatteria e un cavo nuovo per ogni device acquistato. L'ambiente ringrazia. Ogni anno vengono spediti in ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - A un mese dal primo via libera del Parlamento europeo sulla revisione della Direttiva sulle apparecchiature radio, la 2014/53, il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hannounsul. La direttiva, punto di arrivo di un percorso lungo 10 anni, propone un unico caricatore, di forma Usb-C, per cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altri dispositivi elettronici. Viene inoltre armonizzata la velocità di ricarica per i dispositivi che supportano la ricarica rapida, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi alla stessa velocità con qualsiasicompatibile. I consumatori non saranno più costretti ad acquistare un caricabatteria e un cavo nuovo per ogni device acquistato. L'ambiente ringrazia. Ogni anno vengono spediti in ...

