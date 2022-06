Kirill manda in esilio il suo numero 2 Un arroccamento per non isolarsi

Leggi su formiche

(Di martedì 7 giugno 2022) Che ora sia a Mosca lo chiarisce a tutti il sinodo della Chiesa ortodossa Russa. È infatti stata pubblicata senza alcuna smentita la notizia della rimozione deldue del patriarcato, il metropolita Hilarion, responsabile delle relazioni internazionali della Chiesa moscovita. È stato trasferito all’estero, in Ungheria. Fino allo scoppio della guerra era l’uomo-ovunque della Chiesa ortodossa russa. Veniva spessissimo a Roma, i rapporti con il Vaticano erano solidi soprattutto per lui e attraverso di lui. Ma non solo con il Vaticano. Le difficili relazioni internazionali di una Chiesa nazionalista come quella di, il patriarca che ha imposto l’idea di “mondo russo” per unire sotto Mosca la Russia stessa, l’Ucraina e la Bielorussia, si chiamano con un nome solo, “Hilarion”. Un algido comunicato di poche righe di cui riferisce l’Orthodox Times ...