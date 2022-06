I report sulla cybersecurity ci dicono che non abbiamo imparato nulla

Leggi su panorama

(Di martedì 7 giugno 2022) Tutte le volte che mi trovo a consultare prima e a commentare poi un nuovosui temi della cyber security mi faccio una domanda: se facessi copia e incolla di quello che ho scritto tre mesi o tre anni orsono qualcuno se ne accorgerebbe? Questo non dipende dall’egregio lavoro che molti seri ricercatori svolgono perché in quanto seri raccolgono e analizzano dati reali, ma dalla stupefacente miopia con cui organizzazioni pubbliche e private hanno affrontato il problema più importante. Così, quando mi è arrivato il “Verizon 2022 Data Breach Investigations”, giunto alla sua quindicesima edizione, non ho potuto fare a meno di notare come fosse messo in evidenza che nell’82% delle violazioni il fattore umano ha avuto un ruolo decisivo. Fatemi dire che il campione è abbastanza significativo perché sono stati analizzati 23.896 incidenti di ...