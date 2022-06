Geremia | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 7 giugno 2022) Ilderiva, tramite il greco ???????? (Ieremias) e il latino Ieremias o Jeremias, dalebraico ??????????? (Yirmiyahu, o dalla sua abbreviazione Yirmeyah), che può essere interpretato come “il Signore fonda”, “fondato dal Signore” o “scelto dal Signore”; secondo altre fonti, invece, considerando Yirmeyah come una sé stante, il suoè quello di “possa Yahweh esaltare”, “Yahweh ha innalzato” o anche, al rovescio, “sublimità del Signore”1 o “esaltazione del Signore”. Parliamo di undi tradizione biblica, portato da, uno dei profeti maggiori dell’Antico Testamento, oltre che da altre figure minori; in Inghilterra, la forma Jeremiah ha cominciato a essere usata sostanzialmente a partire da dopo la Riforma protestante, mentre ...