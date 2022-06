Dato choc sulle retribuzioni dei manager Usa, in molti casi si arriva a oltre mille volte quelle medie dei dipendenti (Di martedì 7 giugno 2022) Il gap salariale fra gli amministratori delegati delle società statunitensi i loro dipendenti è schizzato a record nel 2021. Secondo uno studio dell’Institute for Policy Studies, un amministratore delegato guadagna in media 670 volte in più di un suo dipendente, in aumento rispetto alle 640 volte del 2020. Lo studio rileva che il compenso di un ceo (chief executive officer) è in media di 10,6 milioni (con un incremento di 2,5 milioni rispetto al 2020) mentre quello di un lavoratore è di 23.968 dollari. Lo studio arriva mentre cresce il coro di voci negli Usa per la formazione di sindacati nelle aziende, come ad esempio Amazon e Starbucks. Recentemente Apple ha deciso di aumentare le retribuzioni di tutti i suoi rivenditori proprio per frenare il processo di sindacalizzazione. Secondo quanto emerge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Il gap salariale fra gli amministratori delegati delle società statunitensi i loroè schizzato a record nel 2021. Secondo uno studio dell’Institute for Policy Studies, un amministratore delegato guadagna in media 670in più di un suo dipendente, in aumento rispetto alle 640del 2020. Lo studio rileva che il compenso di un ceo (chief executive officer) è in media di 10,6 milioni (con un incremento di 2,5 milioni rispetto al 2020) mentre quello di un lavoratore è di 23.968 dollari. Lo studiomentre cresce il coro di voci negli Usa per la formazione di sindacati nelle aziende, come ad esempio Amazon e Starbucks. Recentemente Apple ha deciso di aumentare ledi tutti i suoi rivenditori proprio per frenare il processo di sindacalizzazione. Secondo quanto emerge ...

