Castel Volturno, il gestore del lido salva quattro bambini e poi muore (Di martedì 7 giugno 2022) Il gestore di un lido del litorale domitio di 42 anno, originario del Marocco, salva quattro bambini, ma poi non riesce a tornare a riva e muore. Si chiamava Said aveva due... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 giugno 2022) Ildi un lido del litorale domitio di 42 anno, originario del Marocco, salva, ma poi non riesce a tornare a riva e. Si chiamava Said aveva due...

