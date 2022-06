Bill Cosby: una delle vittime rivela di essere andata alla Playboy Mansion con il comico (Di martedì 7 giugno 2022) Una delle donne che ha recentemente fatto causa a Bill Cosby per aver abusato di lei, ha rivelato di essere andata alla Playboy Mansion con un'amica e il celeberrimo comico. Una donna che ha accusato Bill Cosby di averla aggredita sessualmente a metà degli anni '70 ha iniziato a testimoniare in tribunale questo lunedì, descrivendo una visita alla Playboy Mansion: lei e una sua amica avrebbero accompagnato la star televisiva nella famosa residenza di Hugh Hefner. Judy Huth, che ha intentato una causa civile contro Cosby per danni non specificati, ha detto ai giurati che stava giocando a frisbee in un parco pubblico ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) Unadonne che ha recentemente fatto causa aper aver abusato di lei, hato dicon un'amica e il celeberrimo. Una donna che ha accusatodi averla aggredita sessualmente a metà degli anni '70 ha iniziato a testimoniare in tribunale questo lunedì, descrivendo una visita: lei e una sua amica avrebbero accompagnato la star televisiva nella famosa residenza di Hugh Hefner. Judy Huth, che ha intentato una causa civile controper danni non specificati, ha detto ai giurati che stava giocando a frisbee in un parco pubblico ...

