Arriverà presto il suo momento? (Di martedì 7 giugno 2022) Nell'ultima puntata di Impact c'è stato un gran main event, che già faceva ben sperare anche precedentemente dai nomi coinvolti. Moose e Steve Maclin si sono alleati contro W. Morrisey e PCO. Hanno vinto gli heel, ma il merito è andato a Steve Maclin che è riuscito a stendere prima PCO e poi a finire W. Morrisey. Questo dovrebbe essere un bel segnale che ci sarà un push per lui prossimamente, proprio a confermare le voci di qualche settimana fa. Potrebbe continuare a essere costruito così bene, tanto da renderlo lo sfidante per l'Impact World Title nel post Slammiversary, ma è decisamente presto per dirlo. Restando invece sul presente e su questo incontro, ancora non capisco bene la costruzione che c'è su PCO. Sicuramente è un membro importante dell'Honor No More, dove ovviamente è heel, ma intanto viene anche inserito in altre storyline completamente diverse.

