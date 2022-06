Vittoria al Roland Garros | Nadal sfila sotto la Tour Eiffel

(Di lunedì 6 giugno 2022) Parigi – Il giorno dopo il trionfo al, Rafaelsi è svegliato di buon mattino per farsi fotografare con la Musketeers Cup in giro per la capitale francese. E’ la 14esima volta che accade. Dopo essersi fatto ritrarre in tutti i punti d’interesse di Parigi, compreso il ponte Alessandro III, che attraversa la Senna, lo spagnolo ha fatto passerellala Torre, come riporta Marca, oggi tornerà nella ‘sua’ Maiorca, da dove si trasferirà a Barcellona per essereposto a un trattamento di radiofrequenza nel tentativo di prolungare il più possibile la propria carriera sportiva. RafaelfotoFacebook Nonostante alsia ...

Advertising

infoitsport : Rafa Nadal, intervista esclusiva alle 16 su Sky Sport24 dopo la vittoria al Roland Garros - SkySport : Rafa Nadal, intervista esclusiva alle 16 su Sky Sport24 dopo la vittoria al Roland Garros #SkySport #SkyTennis… - dottorinen : Infatti la vittoria della @OfficialASRoma in #ConferenceLeague è più importante dell’ennesimo titolo al Roland Garr… - hotsexymuscles : RT @alexandre19935: Ciao amici miei, vi auguro una buona settimana. Il Roland Garros si è concluso senza sorprese con la vittoria di Nadal… - ciuffino : “Quel volto segnato dal dolore, ma il sorriso di un bambino” uno dei commenti alla vittoria ,di Nadal , al Roland G… -

Dopo il trionfo numero 14 alGarros (il 22° Slam della sua straordinaria carriera) Rafa Nadal si è concesso ai microfoni di Sky Sport per un'intervista esclusiva realizzata da Angelo Mangiante in un albergo di Parigi: è ...... Sinner 12esimo, Musetti balza in avanti dopo Forlì ROMA - C'è tantoGarros nel ranking Atp ...lo scettro di leader in concomitanza con la perdita dei punti legati proprio alla sua...C’è tanto, tanto Roland Garros nel ranking ATP di questa settimana e non solo per quanto riguarda il presente dello Slam parigino, ma anche a ...Rafael Nadal domenica ha vinto il suo 14esimo Roland Garros e il suo 22esimo Slam. “Non si tratta di essere il migliore della storia. Non si tratta di record. Amo quello che faccio. Mi piace giocare a ...