Ucraina, Salvini “Se vuoi la pace devi parlare anche con Mosca” (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Siamo quasi ai due euro con la benzina, se non ci fosse lo sconto del governo saremo a 2,30 euro, ora serve l’impegno a prolungarlo almeno fino a ottobre più lo sconto sulle bollette. Su tutto questo c’è il tema della pace, che non significa solo salvare vite ma significa aiutare anche gli italiani. La pace è necessaria per l’Italia”.Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite su 7Gold. “Io sto facendo quello che altri in Europa stanno facendo: devi fare il possibile perchè le due parti in conflitto si parlino. C’è una incredibile caccia a chi parla con Mosca, ma se vuoi la pace devi parlare anche con Mosca, se la guerra andrà avanti sarà una catastrofe per tutti”, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Siamo quasi ai due euro con la benzina, se non ci fosse lo sconto del governo saremo a 2,30 euro, ora serve l’impegno a prolungarlo almeno fino a ottobre più lo sconto sulle bollette. Su tutto questo c’è il tema della, che non significa solo salvare vite ma significa aiutaregli italiani. Laè necessaria per l’Italia”.Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite su 7Gold. “Io sto facendo quello che altri in Europa stanno facendo:fare il possibile perchè le due parti in conflitto si parlino. C’è una incredibile caccia a chi parla con, ma selacon, se la guerra andrà avanti sarà una catastrofe per tutti”, ...

