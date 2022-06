Sophie Codegoni, addominali scolpiti e decollete enorme: spettacolo in spiaggia (Di lunedì 6 giugno 2022) Concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore; proviamo a sapere qualcosa di più su Sophie Codegoni. E’ stata tronista a Uomini e Donne ma soprattutto protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto la fortuna di stringere due legami decisamente importanti; ecco Sophie Codegoni, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramLa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Jessica Selassie ma tra le principali protagoniste abbiamo avuto, senza nessun dubbio, Sophie Codegoni. Parliamo di una giovane donna perfettamente consapevole di cosa vuole per il suo futuro e con un carattere deciso, forte e determinato. All’interno della casa più spiata d’Italia ha visto evolvere il suo rapporto con Soleil Sorge, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore; proviamo a sapere qualcosa di più su. E’ stata tronista a Uomini e Donne ma soprattutto protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto la fortuna di stringere due legami decisamente importanti; ecco, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramLa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Jessica Selassie ma tra le principali protagoniste abbiamo avuto, senza nessun dubbio,. Parliamo di una giovane donna perfettamente consapevole di cosa vuole per il suo futuro e con un carattere deciso, forte e determinato. All’interno della casa più spiata d’Italia ha visto evolvere il suo rapporto con Soleil Sorge, ...

