Scrubs | la reunion sarà forse un film - Magazine - quotidiano net

(Di lunedì 6 giugno 2022) Zach Braff e Donald Faison in '' - Foto: Doozer Productions/ABC Studios Durante la giornata di chiusura dell'ATX Television Festival 2022 di Austin (in Texas), si è parlato delladi '...

Advertising

bastaunminuto : Reunion di 'Scrubs', questa foto li rappresenta alla perfezione, LI AMO #Scrubs -

... Doozer Productions/ABC Studios Durante la giornata di chiusura dell'ATX Television Festival 2022 di Austin (in Texas), si è parlato delladi '' , celebre serie TV agrodolce andata in ..., lasarà (forse) un filmDurante la giornata di chiusura dell'ATX Television Festival 2022 di Austin (in Texas), si è parlato della reunion di 'Scrubs', celebre serie TV agrodolce andata in onda dal 2001 al 2010. Erano presen ...L’atteso annuncio di una nuova stagione di Scrubs è arrivato in occasione di un panel ATX TV Festival tenutosi ieri mattina (domenica 5 giugno 2022). C’erano tutti, proprio tutti: dall’ideatore Bill ...