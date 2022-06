Scontro Iervolino-Sabatini: quanto vale il mercato degli agenti in Serie A (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ tema di questi giorni lo Scontro tra il presidente della Salernitana Danilo Iervolino e l’ormai ex Direttore Sportivo dl club campano Walter Sabatini. Una battaglia che – stando alle dichiarazioni dei diretti interessati – affonda le proprie radici in una questione già ampiamente dibattuta all’interno del mondo del calcio: le commissioni agli agenti sportivi. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ tema di questi giorni lotra il presidente della Salernitana Daniloe l’ormai ex Direttore Sportivo dl club campano Walter. Una battaglia che – stando alle dichiarazioni dei diretti interessati – affonda le proprie radici in una questione già ampiamente dibattuta all’interno del mondo del calcio: le commissioni aglisportivi. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Scontro Iervolino-Sabatini: quanto vale il mercato degli agenti in Serie A: E’ tema di questi… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Scontro tra #Iervolino e #Sabatini: quanto vale il mercato degli agenti in #SerieA - CalcioFinanza : Scontro tra #Iervolino e #Sabatini: quanto vale il mercato degli agenti in #SerieA - FonteUfficiale : SPORT I risultati della Nations League, lo scontro tra Iervolino e Sabatini, la rissa (finta) tra Richarlison e Vin… - TMW_radio : ??SONDAGGIO?? Clamoroso scontro #Sabatini - #Iervolino. Da che parte state? @TuttoMercatoWeb ?? Rispondete anche al 331-8200213 -