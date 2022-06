San Basilio, pusher nasconde la droga nel telaio dell’ascensore: ecco come ‘lavorava’ (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma. Nella scorsa notte, a seguito di un controllo in una nota piazza di spaccio a San Basilio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 24 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato un 24enne per spaccio a San Basilio La notte scorsa un 24enne romeno è stato arrestato dagli agenti della Polizia. Il ragazzo è stato visto recarsi, dopo aver parlato con un individuo rimasto sconosciuto alle indagini, presso l’ascensore all’interno di uno stabile. Dall‘interno del telaio della porta scorrevole il giovane prelevava qualcosa da consegnare ad altre persone. Il “bottino” rinvenuto dalla Polizia Insospettiti, gli agenti hanno fatto scattare le indagini. Fermato dalla Polizia, durante la successiva perquisizione, sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti cocaina per 18 grammi. Sono stati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma. Nella scorsa notte, a seguito di un controllo in una nota piazza di spaccio a San, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 24 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato un 24enne per spaccio a SanLa notte scorsa un 24enne romeno è stato arrestato dagli agenti della Polizia. Il ragazzo è stato visto recarsi, dopo aver parlato con un individuo rimasto sconosciuto alle indagini, presso l’ascensore all’interno di uno stabile. Dall‘interno deldella porta scorrevole il giovane prelevava qualcosa da consegnare ad altre persone. Il “bottino” rinvenuto dalla Polizia Insospettiti, gli agenti hanno fatto scattare le indagini. Fermato dalla Polizia, durante la successiva perquisizione, sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti cocaina per 18 grammi. Sono stati, ...

