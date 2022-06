Roma: bimbo di sei anni si perde in centro, ritrovato e affidato ai genitori (Di lunedì 6 giugno 2022) Si è allontanato dai genitori e si è smarrito per il centro di Roma . Si tratta di un bambino inglese di 6 anni notato dai carabinieri della stazione piazza Farnese in transito lungo corso Vittorio ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Si è allontanato daie si è smarrito per ildi. Si tratta di un bambino inglese di 6notato dai carabinieri della stazione piazza Farnese in transito lungo corso Vittorio ...

Advertising

Corriere : Le giovani tenniste di Finale Ligure, il bimbo di Ancona, l’infermiera simbolo di Cremona e il chitarrista sui tett… - repubblica : 'Mi faceva dire il Padre nostro e mi stuprava, così ho perso il mio bimbo', il racconto shock della giovane vittima… - CorriereCitta : Roma, attimi di panico per un bimbo di 6 anni perso in Centro: ritrovato dai Carabinieri - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #bimbo di 6 anni si perde in #Centro: i #carabinieri lo ritrovano e rintracciano i genitori - Affaritaliani : Bimbo di 6 anni si perde a Roma. Vagava da solo nel Centro storico: ritrovato -