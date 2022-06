Roma, attimi di panico all’Auditorium per lo spray al peperoncino, ‘per un attimo non ho capito più niente’: le testimonianze (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondi di panico all’Auditoriom Parco della Musica. Durante l’evento ‘Circoloco’, un evento in cui erano presenti tantissime persone, qualcuno, verso le 22 di sera di Sabato, ha spruzzato lo spray al peperoncino seminando paura tra i ragazzi. Sono state diverse le reazioni. Qualcuno ha iniziato a scappare, altri ad urlare, altri hanno deciso di andare via. Fortunatamente però, il caos è stato gestito al meglio. Nessun ferito e la situazione non è durata a lungo. Decisamente però, un gesto fuori controllo che avrebbe potuto creare, senz’altro, tantissimi problemi. Foto di: Eventibrite Leggi anche: Roma. No alla mattanza dei cinghiali, la protesta con i disegni dei bambini: ‘Gli abbattimenti non sono la soluzione’ (FOTO) Cos’è successo all’Auditorium Alcuni ragazzi che si trovavano lì durante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondi diall’Auditoriom Parco della Musica. Durante l’evento ‘Circoloco’, un evento in cui erano presenti tantissime persone, qualcuno, verso le 22 di sera di Sabato, ha spruzzato loalseminando paura tra i ragazzi. Sono state diverse le reazioni. Qualcuno ha iniziato a scappare, altri ad urlare, altri hanno deciso di andare via. Fortunatamente però, il caos è stato gestito al meglio. Nessun ferito e la situazione non è durata a lungo. Decisamente però, un gesto fuori controllo che avrebbe potuto creare, senz’altro, tantissimi problemi. Foto di: Eventibrite Leggi anche:. No alla mattanza dei cinghiali, la protesta con i disegni dei bambini: ‘Gli abbattimenti non sono la soluzione’ (FOTO) Cos’è successoAlcuni ragazzi che si trovavano lì durante ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, attimi di panico all’Auditorium per lo spray al peperoncino, ‘per un attimo non ho capito più niente’: le tes… - CorriereCitta : Roma, attimi di panico per un bimbo di 6 anni perso in Centro: ritrovato dai Carabinieri - Frankf1842 : RT @fanpage: Un passeggero del treno 9211 Freccia Rossa Torino-Napoli ci ha raccontato i concitati attimi del deragliamento Un’ora al buio… - Yogaolic : RT @fanpage: Un passeggero del treno 9211 Freccia Rossa Torino-Napoli ci ha raccontato i concitati attimi del deragliamento Un’ora al buio… - abitunfeeling : @LaStregadiTizio Il sole che sorge su Via Piccolomini (Roma) e gli attimi che lo precedono. -