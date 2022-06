MotoGP | Fabio Quartararo tirerà il colpo del K O tra la Germania e l’Olanda per poi correre da ragioniere?

(Di lunedì 6 giugno 2022) “Come passa il tempo quando ci si diverte” recita un vecchio detto popolare. Niente di più vero, perché senza neppure accorgercene siamo già arrivati quasi a metà della stagione di! Il Gran Premio di Catalogna, disputatosi ieri pomeriggio, ha infatti rappresentato la nona delle venti tappe di quest’anno. Nonostante si sia solamente a metà del guado, sembra però evidente come il sentiero di questo Mondiale possa a breve ricongiungersi con quello già percorso nel 2021, terminato con un trionfo di. Ieri Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno incassato il terzo “zero” del loro 2022. Troppi passaggi a vuoto, per una ragione o per un’altra. Significa che i due italiani sono finiti gambe all’aria una volta su tre. La conseguenza è una classifica generale impietosa, perché non sono più padroni del loro destino. ...

Venghino i signori venghino... al Montmelò è successo di tutto. SoloQuartararo non ne sbaglia mai mezza e ha pure la sorte dalla sua (oltre ad amici inguardabili). Su Aleix Espargarò stendiamo un velo pietoso, ma pure sulla sfiga di Bagnaia e quel modo da ......della. […] Aleix è cresciuto sul circuito del Montmeló: partiva in pole, da favorito. Aveva già vinto in Argentina, da 4 gp saliva sul podio. In classifica inseguiva il diabolico...Questa sera alle 18 la nostra analisi del nono GP della stagione. Per capire dove Fabio Quartararo è oggi maestro, perché l'errore clamoroso di Nakagami non è stato sanzionato, come è nato l'equivoco ...GP Catalunya Highlights MotoGP 2022 - Vi riportiamo il punto di Sandro Donato Grosso al termine dell'ultimo Gran Premio di Barcellona-Catalunya, nono appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP. Al termi ...