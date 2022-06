Meteo lunedì: si cambia, in arrivo temporali e calo delle temperature. I dettagli (Di lunedì 6 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Nel periodo estivo il passaggio da un regime di caldo intenso a uno climaticamente più normale non avviene quasi mai in modo tranquillo. Le ondate di caldo africano possono essere demolite solo dai loro antagonisti per eccellenza, le saccature fredde nord atlantiche o nord europee e i contrasti tra le due masse d’aria non producono mai accordi amichevoli. Nel corso della prossima settimana quella che si prospetta è una più vivace ondulazione del getto sui meridiani centrali europei con la possibilità che l’Italia venga attraversata da uno e più impulsi instabili di matrice settentrionale. Ciò dovrebbe avvenire a partire dal 7 giugno e proseguire poi a tratti fino ai giorni 9-10. Dunque l’inizio della settimana vedrebbe ancora condizioni di sostanziale stabilità sulla Penisola dopo i forti temporali previsti domenica ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Nel periodo estivo il passaggio da un regime di caldo intenso a uno climaticamente più normale non avviene quasi mai in modo tranquillo. Le ondate di caldo africano possono essere demolite solo dai loro antagonisti per eccellenza, le saccature fredde nord atlantiche o nord europee e i contrasti tra le due masse d’aria non producono mai accordi amichevoli. Nel corso della prossima settimana quella che si prospetta è una più vivace ondulazione del getto sui meridiani centrali europei con la possibilità che l’Italia venga attraversata da uno e più impulsi instabili di matrice settentrionale. Ciò dovrebbe avvenire a partire dal 7 giugno e proseguire poi a tratti fino ai giorni 9-10. Dunque l’inizio della settimana vedrebbe ancora condizioni di sostanziale stabilità sulla Penisola dopo i fortiprevisti domenica ...

