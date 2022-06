Il Real Madrid pronto a rilanciare la sua “terza squadra” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Real Madrid si prepara a rilevare un posto nella Tercera División RFEF, la quinta divisione calcistica spagnola. Il club della capitale è pronto a sostituire il Fuenlabrada Promesas, con l’intenzione di ripristinare il “Real Madrid C”, terza squadra dei Blancos rimasta attiva fino al 2015, prima che una riforma del settore giovanile portasse al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilsi prepara a rilevare un posto nella Tercera División RFEF, la quinta divisione calcistica spagnola. Il club della capitale èa sostituire il Fuenlabrada Promesas, con l’intenzione di ripristinare il “C”,dei Blancos rimasta attiva fino al 2015, prima che una riforma del settore giovanile portasse al L'articolo

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - DiMarzio : L'omaggio del @realmadrid per #Nadal dopo la vittoria del suo 14° #RolandGarros, 'un numero magico in questo 2022' - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Real Madrid pronto a rilanciare la sua “terza squadra”: Il Real Madrid si prepara a rilevar… - SManchester2003 : @Bisl_19_89 @Gazzetta_it Se a fine campionato vinciamo lo scudetto come quest'anno, tranquillissimo guarda...da qua… -