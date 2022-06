Iervolino: «Sabatini è un bugiardo. Merita la Champions? Ma se non sa neanche usare un computer» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, racconta alla Gazzetta dello Sport la sua verità sull’addio del direttore sportivo Walter Sabatini. «Avevo deciso di non parlare, di tenere per me le brutte sensazioni riguardo a questa vicenda. Mi sembrava più giusto: d’altronde i pani sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole di Sabatini e mi sento in dovere di rispondere. Soprattutto per il rispetto e l’affetto che mi legano alla gente di Salerno». Non è tutto frutto di un equivoco, come ha detto Sabatini, dice. «Per nulla. Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo, racconta alla Gazzetta dello Sport la sua verità sull’addio del direttore sportivo Walter. «Avevo deciso di non parlare, di tenere per me le brutte sensazioni riguardo a questa vicenda. Mi sembrava più giusto: d’altronde i pani sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole die mi sento in dovere di rispondere. Soprattutto per il rispetto e l’affetto che mi legano alla gente di Salerno». Non è tutto frutto di un equivoco, come ha detto, dice. «Per nulla.crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste ...

