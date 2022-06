Fiorentina, futuro Piatek: il riscatto solo a una condizione (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: in bilico il futuro di Piatek, il riscatto può avvenire a una sola condizione Il futuro di Piatek alla Fiorentina resta in bilico, considerando anche che Italiano punterà forte su Cabral nella prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il riscatto dall’Hertha Berlino resta difficile e potrebbe verificarsi a una sola condizione. I viola dovrebbero infatti pagare 15 milioni di euro per riscattare Piatek, troppi. E allora l’affare potrebbe farsi solo con un maxi sconto da parte dei tedeschi alla Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato: in bilico ildi, ilpuò avvenire a una solaIldiallaresta in bilico, considerando anche che Italiano punterà forte su Cabral nella prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ildall’Hertha Berlino resta difficile e potrebbe verificarsi a una sola. I viola dovrebbero infatti pagare 15 milioni di euro per riscattare, troppi. E allora l’affare potrebbe farsicon un maxi sconto da parte dei tedeschi alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

