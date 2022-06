Da Kharkiv i primi bilanci dei bombardamenti di queste ore

Advertising

#Zelensky ha rimosso il capo della sicurezza a #Kharkiv. «perché dai primi giorni dell'invasione su vasta scala, invece di lavorare per difendere lo stato, pensava solo ai propri interessi»

Le forze russe stanno cinicamente mantenendo quello che hanno promesso spiega il nostro inviato sul luogo... quando il governatore dell'oblast di, Oleh Synegubov , ha parlato di bombardamenti anche ...ultime ore invece le autorità ucraine hanno parlato di una controffensiva in grado di dare...Centotreesimo giorno di guerra in Ucraina. L'esercito russo sta bombardando nuovamente le aree residenziali di Kharkiv.Respinte a una trentina di chilometri dalla città le truppe di Mosca continuano ad attaccare senza sosta le piccole comunità circostanti In gioco c’è il corridoio per il Donbass ...