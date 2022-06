"Come una sposina all'altare": Massimo Giletti collassa e Selvaggia Lucarelli lo insulta (Di lunedì 6 giugno 2022) Non poteva perdere questa occasione Selvaggia Lucarelli per sfottere Massimo Giletti. Da tempo tra i due non corre buon sangue e ieri, domenica 5 giugno, dopo che il conduttore di Non è l'arena, in diretta da Mosca ha avuto un malore, la giornalista ha subito scritto un post al vetriolo sul suo profilo Twitter: "L'inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri Come una sposina all'altare". Giletti, infatti, a un certo punto non si è sentito bene. "C'era molto freddo, forse un calo di zuccheri", dice il giornalista, tornato in onda dopo un assenza di circa un quarto d'ora. "Massimo Giletti ha avuto un mancamento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Non poteva perdere questa occasioneper sfottere. Da tempo tra i due non corre buon sangue e ieri, domenica 5 giugno, dopo che il conduttore di Non è l'arena, in diretta da Mosca ha avuto un malore, la giornalista ha subito scritto un post al vetriolo sul suo profilo Twitter: "L'inviato di guerra, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheriunaall'"., infatti, a un certo punto non si è sentito bene. "C'era molto freddo, forse un calo di zuccheri", dice il giornalista, tornato in onda dopo un assenza di circa un quarto d'ora. "ha avuto un mancamento, ...

