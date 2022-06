Charlene di Monaco ancora assente, Alberto la rimpiazza con un’altra Principessa (Di lunedì 6 giugno 2022) Charlene di Monaco è ripiombata nell’incubo della malattia. Infatti, è risultata positiva al Covid e di nuovo si trova isolata e fuori dai giochi. Alberto però ha già trovato una degna sostituta che è perfettamente titolata a prendere il posto di sua moglie. Si tratta di un’altra Principessa bionda e questa volta non scatenerà alcuna gelosia in Charlene, perché è sua figlia Gabriella. Charlene di Monaco di nuovo malata e isolata Proprio quando Charlene di Monaco sembrava essersi ristabilita e pronta a riprendere il suo ruolo all’interno del Palazzo, nonostante i rumors sulle tensioni con Carolina e Charlotte Casiraghi e la presenza ingombrante dell’ex di suo marito, Nicole Coste, è risultata positiva al Covid sabato 4 ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 giugno 2022)diè ripiombata nell’incubo della malattia. Infatti, è risultata positiva al Covid e di nuovo si trova isolata e fuori dai giochi.però ha già trovato una degna sostituta che è perfettamente titolata a prendere il posto di sua moglie. Si tratta dibionda e questa volta non scatenerà alcuna gelosia in, perché è sua figlia Gabriella.didi nuovo malata e isolata Proprio quandodisembrava essersi ristabilita e pronta a riprendere il suo ruolo all’interno del Palazzo, nonostante i rumors sulle tensioni con Carolina e Charlotte Casiraghi e la presenza ingombrante dell’ex di suo marito, Nicole Coste, è risultata positiva al Covid sabato 4 ...

Advertising

Tullia01 : RT @Corriere: Charlene positiva al Covid: una nuova «sfida» per la Principessa - Gazzettino : #charlene di monaco positiva al Covid: svelate solo ora le sue condizioni di salute, ecco come sta - LaStampa : Non c’è pace per Charlene: la principessa di Monaco ora ha il Covid - infoitcultura : Non c’è pace per Charlene: la principessa di Monaco ora ha il Covid - LaStampa : Non c’è pace per Charlene: la principessa di Monaco ora ha il Covid -