Caos nel Pd Campano: Landolfi spinge per le surroghe, insorge la sinistra (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il Caos nel Pd della Campania dove, da fonti interne al partito, si apprende l’intenzione del presidente Nicola Landolfi di richiedere al Pd nazionale surroghe, richiamando nell’assemblea i candidati non eletti nel 2019 per sostituire i dimessi e tenere quindi ugualmente l’assemblea per eleggere il nuovo segretario regionale. Un’intenzione a cui si oppone la componente di sinistra del Pd Campano, Dems. “Quanto sta avvenendo nel partito democratico della Campania – afferma la coordinatrice regionale di Dems Antonella Pepe – dimostra l’impossibilità ad oggi di aprire una fase diversa, capace di ridare slancio e protagonismo al PD Campano. L’assemblea regionale risulta decimata a seguito delle decadenze e delle numerose dimissioni che sono arrivate in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinua ilnel Pd della Campania dove, da fonti interne al partito, si apprende l’intenzione del presidente Nicoladi richiedere al Pd nazionale, richiamando nell’assemblea i candidati non eletti nel 2019 per sostituire i dimessi e tenere quindi ugualmente l’assemblea per eleggere il nuovo segretario regionale. Un’intenzione a cui si oppone la componente didel Pd, Dems. “Quanto sta avvenendo nel partito democratico della Campania – afferma la coordinatrice regionale di Dems Antonella Pepe – dimostra l’impossibilità ad oggi di aprire una fase diversa, capace di ridare slancio e protagonismo al PD. L’assemblea regionale risulta decimata a seguito delle decadenze e delle numerose dimissioni che sono arrivate in ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ma poi qualcuno (gli americani non lo fanno mai) si è mai chiesto se dovesse morire Putin chi andrebbe al suo posto… - BARBARA21376786 : @LiaQuartapelle In Libia hanno rovesciato in dittatore Gheddafi che teneva unite le varie tribù una volta destituit… - anteprima24 : ** Caos nel #Pd Campano: Landolfi spinge per le surroghe, insorge la sinistra ** - transreality1 : Scommetto che #Serbia nel 2025 entra in europa vero? Tanto per aumentare il caos in #UnionEuropea che e' tanto uni… - solonapoliebas1 : @pasquale_caos @sscnapoli Giocheremo senza portiere come nel secondo anno di Benitez -