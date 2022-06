Basket, Finale Playoff NBA 2022: Golden State si aggiudica gara-2 e pareggia i conti grazie ai 29 punti di un Curry stratosferico (Di lunedì 6 giugno 2022) Pronta reazione dei Golden State Warriors nella gara-2 delle Finals di NBA 2022. I californiani, dopo aver perso gara-1 per 108-120, sconfiggono i Boston Celtics per 107-88 nella seconda sfida della serie che assegna il titolo NBA pareggiando così i conti (1-1). Ora ci si sposta in Massachusetts per le successive gare-3 e gare-4, in programma rispettivamente mercoledì 8 giugno e sabato 11 giugno alle 3:00 ora italiana. Autentico protagonista di serata è Steph Curry con i suoi 29 punti, insieme ai 17 segnati da Jordan Poole. Chiudono in doppia cifra anche Kevon Looney (12 punti), Andrew Wiggins e Klay Thompson (11 punti ciascuno). Ai Celtics, invece, non bastano i 28 punti di Jayson ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Pronta reazione deiWarriors nella-2 delle Finals di NBA. I californiani, dopo aver perso-1 per 108-120, sconfiggono i Boston Celtics per 107-88 nella seconda sfida della serie che assegna il titolo NBAndo così i(1-1). Ora ci si sposta in Massachusetts per le successive gare-3 e gare-4, in programma rispettivamente mercoledì 8 giugno e sabato 11 giugno alle 3:00 ora italiana. Autentico protagonista di serata è Stephcon i suoi 29, insieme ai 17 segnati da Jordan Poole. Chiudono in doppia cifra anche Kevon Looney (12), Andrew Wiggins e Klay Thompson (11ciascuno). Ai Celtics, invece, non bastano i 28di Jayson ...

palermo24h : Basket, la Fortitudo Agrigento vola in finale Playoff - zazoomblog : Calendario Virtus Bologna-Olimpia Milano Finale Playoff basket 2022: programma date orari tv - #Calendario #Virtus… - ScrivoLibero : La Fortitudo Agrigento vola in finale dei playoff dopo la vittoria in gara 4 contro la Npc Rieti. I 'giganti' di Ag… - zazoomblog : Calendario Virtus Bologna-Olimpia Milano Finale Playoff basket 2022: programma date orari tv - #Calendario #Virtus… - settesere : Basket B playoff, i Raggisolaris cadono al supplementare, Rimini in finale #settesere #news -