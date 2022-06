“Aiutate Massimo”: il malore di Giletti in diretta è già culto – VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) La puntata de Non è l’Arena diventa oramai un cult, ma non di certo in senso positivo. Fra bagarre, interviste sconcertanti e malori in diretta da Mosca con visuale sul Cremlino, il risultato può racchiudersi in un solo aggettivo: imbarazzante. E l’hashtag di Giletti, nel frattempo, arriva primo in tendenza Un mix letale di vicende a dir poco imbarazzanti hanno costellato l’intera puntata de Non è l’Arena, il talk show in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. E’ successo di tutto, letteralmente, fra un Sallusti indignato che fa ammutinamento durante la puntata e va via, un’intervista, appunto, imbarazzante alla Zakharova, la portavoce di Lavrov e un malore in diretta del conduttore che si trovava a Mosca. C’è proprio di tutto, una ricetta perfetta di quello che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 giugno 2022) La puntata de Non è l’Arena diventa oramai un cult, ma non di certo in senso positivo. Fra bagarre, interviste sconcertanti e malori inda Mosca con visuale sul Cremlino, il risultato può racchiudersi in un solo aggettivo: imbarazzante. E l’hashtag di, nel frattempo, arriva primo in tendenza Un mix letale di vicende a dir poco imbarazzanti hanno costellato l’intera puntata de Non è l’Arena, il talk show in onda su La7 e condotto da. E’ successo di tutto, letteralmente, fra un Sallusti indignato che fa ammutinamento durante la puntata e va via, un’intervista, appunto, imbarazzante alla Zakharova, la portavoce di Lavrov e unindel conduttore che si trovava a Mosca. C’è proprio di tutto, una ricetta perfetta di quello che ...

