Una donna lancia oggetti dal balcone e scivola giù - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 5 giugno 2022) Gli oggetti lanciati a terra dalla donna Carrara 5 giugno 2022. Paura in piazzetta delle Erbe questa domenica mattina. Erano all'incirca le 9,30 del mattino quando una donna dopo aver lanciato oggetti ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) Gliti a terra dallaCarrara 5 giugno 2022. Paura in piazzetta delle Erbe questa domenica mattina. Erano all'incirca le 9,30 del mattino quando unadopo averto...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix,… - poliziadistato : Provvidenziale intervento #PoliziaStradale di Modena Nord nei confronti di una donna cianotica e priva di sensi che… - TeresaBellanova : Oggi sarò a Scicli, perla barocca, comune del ragusano, per sostenere una donna Caterina Riccotti, candidata sindac… - giulss_______ : “Il sorriso di una donna, è la cosa più bella che un uomo possa conquistare”?? #basciagoni - Annamar73196898 : @prelievette Giulia è una grande donna ?????????? -