Ucraina, oltre 100 giorni di guerra: i numeri drammatici del conflitto e l’imminente crisi alimentare (Di domenica 5 giugno 2022) guerra Ucraina. La guerra continua a flagellare il popolo ucraino, e le prospettive di un tavolo diplomatico d’intesa tra le pari sembrano essere alquanto timide, pallide. Per quanto alcuni segnali inizino a farsi evidenti, i fatti rimangono ancora molto lontani da una effettiva realizzazione, così come lontano appare il tanto agognato cessate il fuoco, almeno momentaneo. Nel frattempo, però, le vittime continuano a crescere, i morti aumento ogni giorno di più, su entrambi i fronti e gli schieramenti. oltre 100 giorni di guerra e vittime in Ucraina Sono trascorsi, ormai, oltre 100 giorni dall’inizio del conflitto. E in questi primi terribili giorni di combattimenti, sono almeno 4100 le vittime civili. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022). Lacontinua a flagellare il popolo ucraino, e le prospettive di un tavolo diplomatico d’intesa tra le pari sembrano essere alquanto timide, pallide. Per quanto alcuni segnali inizino a farsi evidenti, i fatti rimangono ancora molto lontani da una effettiva realizzazione, così come lontano appare il tanto agognato cessate il fuoco, almeno momentaneo. Nel frattempo, però, le vittime continuano a crescere, i morti aumento ogni giorno di più, su entrambi i fronti e gli schieramenti.100die vittime inSono trascorsi, ormai,100dall’inizio del. E in questi primi terribilidi combattimenti, sono almeno 4100 le vittime civili. ...

Advertising

oggisettimanale : “Deti”, bambini, in cirillico. La parola che abbiamo visto in tante foto in questi oltre 3 mesi di guerra in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine avrebbero distrutto oltre il 30% dei moderni tank russi dall'inizio dell'invasione il 24… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi missilistici Himars, con munizioni che avranno una gittata mass… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: LO SCHIACCIANOCI 'DI CAJKOVSKIJ'. 'Le armi americane all'Ucraina? Stiamo schiacciando come noci i loro sistemi di difesa aere… - Anna26648966 : @frecciavallone @La_manina__ Stessa cosa. Gli Ucraini non si fidano di chi ha già dimostrato di non rispettarli gli… -