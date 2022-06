Strage in chiesa in Nigeria nella domenica di Pentecoste: almeno 50 morti. L’irruzione di un commando armato (Di domenica 5 giugno 2022) almeno 50 le vittime, comprese tante donne e tanti bambini, ma la stima non è ancora precisa: questo comunque il primo atroce bilancio dell'attacco sferrato nella chiesa di San Francesco, nello stato Nigeriano di Ondo, da un commando di uomini armati mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 giugno 2022)50 le vittime, comprese tante donne e tanti bambini, ma la stima non è ancora precisa: questo comunque il primo atroce bilancio dell'attacco sferratodi San Francesco, nello statono di Ondo, da undi uomini armati mentre i fedeli erano riuniti per ladiL'articolo proviene da Firenze Post.

